Доброволец казачьей бригады «Дон» назвал подвиги своего деда мотивацией для участия в СВО

Доброволец бригады «Дон» рассказал о боевых подвигах своего деда

Боевые подвиги советского летчика Анатолия Семерунника — деда добровольца казачьей бригады «Дон» с позывным «Семерка» — стали для внука мотивом принять участие в специальной военной операции. Об этом боец рассказал в видео-ролике, опубликованном Telegram-каналом «Первый казачий».

По словам бойца, подвиги деда всегда были для него примером.

В последний год Великой Отечественной войны летчик Семерунник совершил 168 боевых вылетов.

«Хожу по той земле, где первое ранение дед получил. Получил первую медаль «За отвагу» на этой земле. Иду по стопам своего деда», — рассказал доброволец.

Он убежден, что российские казаки, которые сегодня защищают Родину на Кинбурнской косе, являются щитом страны.