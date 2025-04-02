Российские и иностранные школьники отправятся в арктическую экспедицию

В музее «Атом» на ВДНХ прошла презентация шестого сезона международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В проекте могут принять участие школьники РФ в возрасте от 14 до 16 лет. Победители конкурсного отбора отправятся в арктическую экспедицию «Росатома» к Северному полюсу на ледоколе «50 лет Победы», которая в этом году будет приуроченная к 80-летию атомной промышленности и 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути.

Заместитель директора департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Константин Рудер рассказал, что за пять лет в проекте приняли участие более 350 школьников.

Он сообщил, что конкурс на одно место в экспедиции достигает 1 200 человек на место.

«Понимая, насколько огромный интерес у школьников всей страны к этому проекту, мы приняли решение в этом году увеличить количество финалистов в 2 раза — в 2025 году на Северный полюс отправятся 24 победителя «Ледокола знаний». Кроме того, у нас пройдет открытый отбор для всех желающих иностранных участников, и мы ожидаем, что география проекта расширится», — отметил Константин Рудер.

По его словам, в общей сложности в арктическую экспедицию отправятся 70 школьников.

Компанию российским и международным финалистам конкурса составят участники крупных федеральных, региональных и отраслевых молодежных проектов. Кроме того, в число участников экспедиции войдут известные ученые и популяризаторы, а также молодые актеры, спортсмены и блогеры.

В шестом сезоне проекта школьники будут соревноваться в трех треках: «Исследователь», «Изобретатель» или «Инноватор». Для участия в открытом отборе нужно зарегистрироваться на сайте проекта до 5 мая, проявить себя в интеллектуальных испытаниях и творческих заданиях. Показавшие лучший результат, отправятся на очные региональные отборы. Финал проекта состоится в Москве конце июня.