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Детский омбудсмен рассказала о поддержке юных россиян с диагнозом «аутизм»

Мария Львова-Белова: важно повышать возможности для диагностики аутизма
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Shutterstock

В России существуют различные меры поддержки и программы, как на федеральном, так и на региональном уровне, которые могут помочь детям с расстройством аутистического спектра и их семьям. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Детский омбудсмен напомнила, что в России существует практика «Протокол сообщения диагноза», по которой медиков и психологов учат деликатно сообщать о заболевании ребенка родителям. Это позволяет взрослым выстроить дальнейшую маршрутизацию, пояснила она.

«При поддержке министерства труда и социальной защиты РФ создаются службы ранней помощи для наиболее эффективной работы с ребенком и сопровождения семьи. На помощь в этом вопросе может прийти реабилитационный менеджер», — добавила Мария Львова-Белова.

Она отметила, что аппарат уполномоченного при президенте по правам ребенка содействует появлению таких специалистов в рамках проекта «Ментальное здоровье», в основу которого лег опыт Приволжского федерального округа (ПФО).

«На основе наработок ПФО, ХМАО-Югры, лучших государственных и общественных организаций нашей страны мы при поддержке министерства труда и социальной защиты РФ подготовили типовую региональную программу по формированию системы непрерывного межведомственного сопровождения детей и молодых взрослых с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями», — сказала омбудсмен.

Она уточнила, что программа была использована в ряде пилотных регионов — ХМАО-Югре, Кемеровской и Новгородской областях. В Мурманской, Ростовской и Саратовской областях продолжается работа по ее созданию.

«В будущем надеемся распространить программу на всю страну», — заявила Львова-Белова.

По ее словам, раннее выявление расстройств аутистического спектра и иных ментальных нарушений позволяет минимизировать сложные состояния, повысить реабилитационный потенциал ребенка, а иногда и вовсе снять диагноз.

«Поэтому так важно повышать возможности для своевременной и качественной диагностики. Иногда стоит получить мнения нескольких специалистов», — добавила омбудсмен.

Институт уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка уделяет вопросам помощи детям с РАС и их семьям особое внимание, констатировала она.

«Благодаря стратегической программе «Сопровождение через всю жизнь» в нашей стране сейчас создается система поддержки людей с аутизмом и другими ментальными нарушениями на протяжении всей жизни», — добавила Львова-Белова.

2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

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