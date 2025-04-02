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Россиянин два года избивал жену и сына

В Омске будут судить мужчину, два года истязавшего жену и сына
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Depositphotos

В Омской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в истязании членов своей семьи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, ранее неоднократно судимый обвиняемый систематически избивал членов своей семьи. Мужчина истязал жену и малолетнего сына и угрожал им.

С заявлением в полицию обратилась пострадавшая супруга, уставшая терпеть побои. Обвиняемый, находящийся под административным надзором, скрылся и был задержан сотрудниками полиции. Было возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что на Алтае отца обвинили в истязании полуторагодовалого сына. Мужчина несколько часов наносил мальчику удары по голове и туловищу, потушил о ногу ребенка сигарету и отрезал край левого уха. Злоумышленника задержали, он признался, что покалечил сына из-за того, что он мешал ему спать.

Ранее в Ингушетии отец-наркоман избил дочь и сломал ей ногу.

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