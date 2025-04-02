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Самое старое дерево в мире может поглотить лесной пожар

Guardian: из-за пожара в Калифорнии может сгореть самое старое дерево мира
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David Swanson/Reuters

Из-за пожара в Калифорнии может сгореть самое старое дерево мира — сосну-долгожитель Мафусаил, расположенная в парке «Белые горы» в Калифорнии. Об этом пишет The Guardian.

Бор Бристлеконских сосен в Калифорнии является одним из древнейших на планете. Растущие там деревья отличаются повышенной устойчивостью к насекомым и болезням. Возраст названной в честь библейского долгожителя сосны составляет около пяти тысяч лет.

Сейчас к парку приближается лесной пожар. Пожарные говорят о существенном прогрессе в его сдерживании, из-за которого обязательная эвакуация населения была отменена. Распространение огня происходит на фоне снижения температуры до нуля градусов, однако сухая трава, как отмечают спасатели, может гореть даже в снегу.

До этого агентство Bloomberg писало, что Калифорния столкнется с высоким риском оползней после лесных пожаров.

Ранее американец вернулся домой после пожара и нашел в подвале живого медведя.

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