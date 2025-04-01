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Пожилая белгородка лишилась жилья из-за мошенников

В Белгородской области женщина продала жилье и отдала мошенникам 3,8 млн рублей
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Жительница Белгородской области лишилась квартиры после звонка аферистов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Злоумышленники представились сотрудниками Роспотребнадзора и рассказали, что кто-то получил от женщины доверенность, которая позволяет распоряжаться ее имуществом. Позже 70-летней пострадавшей позвонил «следователь» и предложил поучаствовать в операции по раскрытию схемы мошенников.

Следуя инструкциям «сотрудников» разных служб, белгородка самостоятельно выставила квартиру на продажу, после завершения сделки все деньги она отправила якобы на безопасный счет.

Вскоре аферисты узнали, что у женщины остались наличные, и убедили ее передать оставшиеся деньги. Всего пострадавшая лишилась 3,8 миллиона рублей.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент сотрудники МВД устанавливают личности злоумышленников.

Ранее краснодарец согласился на установку счетчика и лишился почти пяти млн рублей.

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