Россиянин из ревности избил сожительницу и изрезал ее ножом

Житель Ижевска задержан полицейскими за причинение тяжкого вреда здоровью сожительнице, мужчина жестоко избил и несколько раз ударил женщину ножом. Об этом сообщает УМВД по республике Удмуртия.

44-летняя женщина была доставлена в городскую больницу с множественными резаными ранами головы и конечностей. Выяснилось, что на пострадавшую на почве ревности напал ее сожитель.

37-летний ранее судимый мужчина жестоко избил возлюбленную и несколько раз ударил ее ножом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, подозреваемый задержан. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Воркуты получил 9 лет колонии за нападение на соседа с пилой. Пьяный обвиняемый поссорился с приятелем и напал на него в подъезде многоэтажки, мужчина избил и пытался распилить потерпевшего ручной пилой. Раненого нашли жители дома, его удалось спасти. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка ранила ножом приютившего ее мужчину.