Жителям Подмосковья станет проще пройти переобучение

На портале «Работа России» появилась возможность записаться на переобучение в рамках национального проекта «Кадры», сообщает пресс-служба минсоцразвития России.

Подать заявку смогут безработные, а также ищущие работу, инвалиды, мамы дошкольников и мамы и папы, находящиеся в декрете.

В ведомстве отметили, что подать заявку на переобучение на портале смогут люди до 35 лет, предпенсионеры, жители от 50 лет, а также ветераны и участники СВО.

По словам министра социального развития региона Андрея Кирюхина, жители активно пользуются возможностью пройти переобучение.

«Мы наблюдаем растущий интерес к новым профессиям, особенно в условиях быстро меняющегося рынка труда», — сказал он.

На данный момент можно податься на переобучение по программам: оператор беспилотных авиационных систем, подготовка к полету и управление беспилотных авиационных систем и 1С разработчик. Новые направления будут формироваться с учетом запроса рынка труда на востребованные рабочие профессии.

Участники программы смогут выбрать направления, соответствующие их интересам и потребностям рынка. По завершению обучения выдается официальный документ о квалификации.