Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителям Подмосковья станет проще пройти переобучение

Жители Подмосковья смогут подать заявку на бесплатное переобучение
close
Shutterstock

На портале «Работа России» появилась возможность записаться на переобучение в рамках национального проекта «Кадры», сообщает пресс-служба минсоцразвития России.

Подать заявку смогут безработные, а также ищущие работу, инвалиды, мамы дошкольников и мамы и папы, находящиеся в декрете.

В ведомстве отметили, что подать заявку на переобучение на портале смогут люди до 35 лет, предпенсионеры, жители от 50 лет, а также ветераны и участники СВО.

По словам министра социального развития региона Андрея Кирюхина, жители активно пользуются возможностью пройти переобучение.

«Мы наблюдаем растущий интерес к новым профессиям, особенно в условиях быстро меняющегося рынка труда», — сказал он.

На данный момент можно податься на переобучение по программам: оператор беспилотных авиационных систем, подготовка к полету и управление беспилотных авиационных систем и 1С разработчик. Новые направления будут формироваться с учетом запроса рынка труда на востребованные рабочие профессии.

Участники программы смогут выбрать направления, соответствующие их интересам и потребностям рынка. По завершению обучения выдается официальный документ о квалификации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами