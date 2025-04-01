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«Единая Россия» задействует волонтеров для голосования за благоустройство

В «Единой России» назвали важным участие граждан в голосовании за благоустройство
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Пресс-служба Минстроя

Региональным отделениям «Единой России» поставлена задача обеспечить участие волонтеров партии и муниципальных депутатов в проведении Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Поручение дал секретарь генсовета партии Владимир Якушев на видеоконференции по реализации партпроекта «Городская среда», сообщается на сайте «Единой России».

По его словам, тема формирования комфортной городской среды всегда была приоритетом для партии. Проект «Городская среда», запущенный в 2017 году, лег в основу федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», добавил он.

«Единая Россия» подробно информировала граждан о возможностях участия в проекте, привлекла к работе порядка 30 тыс. волонтеров и депутатов всех уровней, провела предваряющие голосование общественные обсуждения», — сказал Якушев.

По его мнению, люди получили возможность решать, какие дворы, парки и площади благоустраивать в первую очередь, а также участвовать в выборе покрытий, освещения и оборудования для спортивных и детских площадок.

«То есть люди проявляют активность, реализуя такие проекты до самых мелочей, обсуждают их. А это принципиально важно», — сказал секретарь генсовета партии.

Отмечается, что «Единая Россия» участвует во всех этапах проекта: от сбора предложений до контроля качества работ. Так, за последние четыре года число граждан, вовлеченных в голосование, выросло в 1,7 раза.

В этом году установлены новые показатели эффективности: привлечение не менее 25 тыс. партийных волонтеров и благоустройство минимум 5 тыс. дворов. Якушев поручил активу партии проверить состояние дворов и общественных пространств после зимы. Работы начались в конце марта.

Кроме того, 26 апреля «Единая Россия» примет участие во Всероссийском субботнике совместно с Минстроем. Также партия окажет поддержку онлайн-голосованию за территории и дизайн-проекты благоустройства, которое продлится с 21 апреля по 12 июня.

Якушев подчеркнул необходимость максимального вовлечения граждан в голосование.

«Необходимо обеспечить работу на голосовании максимального числа партийных волонтеров. Задача волонтеров – объяснить жителям значение голосования для родного города, познакомить их с выдвинутыми на голосование проектами», — сказал он.

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