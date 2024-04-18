Дети нашли мины в лесу под Новороссийском

В Краснодарском крае дети нашли в лесу три мины времен Великой Отечественной войны, боеприпасы вывезли на полигон для уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Новороссийску.

Инцидент проищошел в поселке Федотовка, дети играли на улице, в какой-то момент они закинули мячик в лес. Подростки пошли его искать и наткнулись на три ржавые мины, родители подняли тревогу. На место были вызваны экстренные службы.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны извлечены и доставлены на полигон для уничтожения. В полиции призвали родителей рассказать детям о правилах безопасного поведения при обнаружении подозрительных предметов. В ведомстве напомнили, что снаряды категорически запрещается обследовать и перемещать самостоятельно.

До этого сообщалось, что на Кубани кладоискатель подорвался на мине времен ВОВ. Инцидент произошел вблизи станицы Неберджаевской Краснодарского края. Там нашли 47-летнего мужчину без правой руки и полового органа. Сообщается, что тот подорвался на мине времен ВОВ, которую, предположительно, намеревался забрать из леса домой.

Ранее житель Подмосковья нашел невзорвавшиеся боеприпасы в лесу.