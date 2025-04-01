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«Афиша» объявила победителя конкурса «Малая форма» для молодых театров

В «Афише» назвали «Малую форму» инвестицией в будущее российского театра
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Александр Савенков/Пресс-служба «Арт-платформы»

«Афиша» совместно с ГИТИСом и «Арт-платформой» подвела итоги первого конкурса-лаборатории «Малая форма», направленного на поддержку молодых театральных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Победу одержала команда спектакля «Живые?» под руководством режиссера Мити Версты. Она получит поддержку «Афиши» для реализации проекта.

Отмечается, что проект позволил студентам ГИТИСа впервые выйти за рамки учебных постановок и создать полноценный спектакль в условиях профессионального театрального процесса.

«Участники — режиссеры, актеры, сценографы и продюсеры из разных мастерских и курсов — две недели готовили эскизы по произведениям Даниила Хармса к 120-летию со дня рождения драматурга», — говорится в сообщении.

Помимо этого, работа включала мастер-классы от известных деятелей театра, таких как Олег Меньшиков и Юлия Пересильд, а также использование настоящей сценической площадки.

Как подчеркнул и.о. генерального директора компании «Афиша» Евгений Сидоров, проект «Малая форма» является важнейшей инвестицией в будущее российского театра.

«Здесь молодые режиссеры, актеры и продюсеры получили возможность не только реализовать свои идеи еще до выпуска из ГИТИСа, но и научились защищать их коммерческий потенциал. Со стороны «Афиши» как ключевого ресурса о культурной досуговой жизни и одного из ведущих билетных маркетплейсов страны мы знаем, это сложно — уметь заинтересовать аудиторию, чтобы из ста спектаклей купили билет именно на твой», — сказал он.

По его мнению, победивший эскиз станет отправной точкой для успешного театрального блокбастера, который устроит солдаут на «Афише» и откроет новые перспективные имена широкому зрителю.

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