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Опубликованы фото из дома в США, в котором мачеха держала взаперти пасынка

NYP: полиция опубликовала фото дома, в котором мачеха удерживала пасынка 20 лет
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Waterbury Police Department

Полиция США опубликовала десятки фотографий из подожженного дома, в котором, предположительно, более 20 лет жил мужчина из Коннектикута, чья мачеха заперла его в крошечной комнате. Об этом сообщает New York Post (NYP).

На кадрах, опубликованных полицейским управлением Уотербери, запечатлен беспорядок в нескольких комнатах и ​​обугленные после пожара стены.

На фото можно увидеть груды одежды и мусора, разбросанные повсюду. Среди них стопка почерневшей одежды, лежащая на паре пластиковых контейнеров для хранения, которые деформировались и расплавились под воздействием сильного жара. Еще больше одежды можно увидеть на сгоревшем комоде, покрытом сажей и пеплом.

Кроме того, на опубликованных кадрах можно увидеть несколько дверей дома, в том числе одну с замком, который был укреплен на скорую руку с помощью крашеной фанеры. Работавшие на месте специалисты выяснили, что дверь ведет в складское помещение размером 9-8 футов, где мужчина, устроивший пожары, был заперт в течение двух десятков лет.

По данным New York Post, найденный там 32-летний мужчина рассказал полиции, что его мачеха, 57-летняя Кимберли Салливан, держала его взаперти с тех пор, как ему исполнилось 11 лет. Женщина, арестованная в начале марта, была освобождена под залог в размере $300 тысяч. Ей были предъявлены обвинения в нападении первой степени, похищении второй степени, незаконном ограничении свободы первой степени и жестоком обращении с людьми, однако она категорически отрицает свою вину.

Ее пасынок, имя которого не разглашается, рассказал следователям, что большую часть своей жизни он был постоянно лишен еды и воды. По данным NYP, иногда ему приходилось пить из туалета, чтобы остаться в живых.

Ранее сообщалось, что девочку-подростка с задержкой в развитии держала в клетке ее бабушка.

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