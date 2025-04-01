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Мужчина напал на жену и вырезал имплант из ее груди

Mirror: бразилец напал на жену с ножом и вырезал имплант из ее груди
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Shutterstock

В Бразилии мужчина напал на жену и вырезал имплант из ее груди, пишет Mirror.

Бразильские полицейские задержали мужчину, который, по данным следствия, во время ссоры с женой вырезал ножом силиконовый имплант из ее груди и выбросил его в окно. Прибывшие на место офицеры нашли имплант на улице, а также изъяли нож, предположительно использованный в преступлении.

Жертву госпитализировали для повторной операции. Подозреваемый, чьи мотивы пока неизвестны, находится под стражей по статье о домашнем насилии. По данным местных СМИ, он уже дал признательные показания.

Местные власти заявили, что этот случай вновь поднял вопрос об уровне насилия в Бразилии, особенно в бытовых конфликтах. Полиция призвала граждан своевременно сообщать о подобных инцидентах и напомнила о работе горячих линий для жертв домашнего насилия.

Ранее стоматолога в Бразилии арестовали за то, что он трогал женские ягодицы и обнюхивал их.

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