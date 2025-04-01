Всероссийская премия «Служение» собрала рекордное число заявок

Вторая всероссийская муниципальная премия «Служение», организованная Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ), подтвердила статус главной награды в сфере местного самоуправления, сообщает пресс-служба премии.

Отмечается, что в этом году на ее соискание поступило более 41 тыс. заявок, что более чем в два раза превышает прошлогодний показатель — 18 891 заявку.

Значительный рост числа заявок произошел из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей — их количество увеличилось в три раза. Всего в премии приняли участие 217 762 представителя муниципального сообщества и более 21 700 команд.

«МЕсли в прошлом году преобладали индивидуальные заявки, то теперь премия объединила целые команды — муниципальных служащих, депутатов, представителей ТОС, сельских старост, сотрудников муниципальных организаций.», — отметила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

По ее словам, участие в премии становится не только личным признанием, но и возможностью заявить о своей работе.

Так, из новых субъектов подано 530 инициатив. Лидером стала ДНР, представившая 302 заявки, что почти втрое больше, чем годом ранее. Основные направления проектов включают восстановление инфраструктуры, модернизацию городского хозяйства, а также образовательные и социальные программы.

В свою очередь, из приграничных регионов поступило 4907 заявок, что демонстрирует стремление местных команд развивать территории и повышать качество жизни, несмотря на сложные условия.

Примером карьерного роста в муниципальной сфере стала Галина Данильченко, которая начала свою деятельность на освобожденных территориях Запорожской области в марте 2022 года, возглавив Мелитопольский городской совет. В ноябре 2023 года была избрана руководителем городского округа Мелитополь, а в 2024 году она была избрана сопредседателем ВАРМСУ.

«Передо мной стояла задача — поддержать, помочь, дать людям уверенность в завтрашнем дне. Муниципальная работа — это не просто управление территорией, это служение, сопричастность и осознание, что твои решения действительно меняют жизни людей», — сказала она.