В РЖД восстановили работу сайта и веб-приложения

Продажа билетов снова доступна на сайте и через веб-приложение РЖД

Работа сайта и веб-приложения Российских железных дорог (РЖД) восстановлена. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Telegam-канале.

«В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты компании ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам, включая мобильное приложение.

1 апреля стало известно, что сайт и мобильное приложение Российских железных дорог подверглись массированной DDoS-атаке. В публикации говорилось, что кассы на станциях и вокзалах работают в штатном режиме, продажа билетов не приостанавливалась. Представители компании принесли извинения за доставленные неудобства.

До этого в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» предупредил, что в работе личного кабинета приложения «Метро Москвы» могут быть неполадки из-за проведения технических работ.

Ранее в работе «Яндекс.Музыки» произошел сбой.