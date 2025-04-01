Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РЖД восстановили работу сайта и веб-приложения

Продажа билетов снова доступна на сайте и через веб-приложение РЖД
close
Mikhail Leonov/Shutterstock/FOTODOM

Работа сайта и веб-приложения Российских железных дорог (РЖД) восстановлена. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Telegam-канале.

«В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты компании ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам, включая мобильное приложение.

1 апреля стало известно, что сайт и мобильное приложение Российских железных дорог подверглись массированной DDoS-атаке. В публикации говорилось, что кассы на станциях и вокзалах работают в штатном режиме, продажа билетов не приостанавливалась. Представители компании принесли извинения за доставленные неудобства.

До этого в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» предупредил, что в работе личного кабинета приложения «Метро Москвы» могут быть неполадки из-за проведения технических работ.

Ранее в работе «Яндекс.Музыки» произошел сбой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами