Эксперт рассказала, как хранить бананы, чтобы они дольше оставались свежими, пишет Mirror.

Эксперт по продуктам питания Кэтрин Кайл поделилась малоизвестными секретами хранения бананов, которые помогут сохранить их свежесть до двух недель дольше обычного.

Кэтрин объясняет, что бананы нужно хранить отдельно не только от других фруктов, но даже друг от друга. Причина в этилене — газе, который выделяют фрукты в процессе созревания. Когда бананы лежат вместе, они ускоряют созревание друг друга.

Самый эффективный способ замедлить созревание бананов — обернуть их верхушку пищевой пленкой.

«Бананы выделяют этилен именно через стебли. Лучше всего разъединить бананы и замотать каждый «хвостик» отдельно», — говорит эксперт.

Бананы не любят тепло, поэтому их не стоит хранить рядом с плитой, тостером или другими источниками тепла. Также важно вынимать их из полиэтиленового пакета, в котором они продаются, — это обеспечит циркуляцию воздуха и предотвратит быстрое перезревание.

Кайл добавила, что если вы съели только половину банана, оставшуюся часть можно сбрызнуть лимонным, лаймовым или апельсиновым соком. Кислота создает защитный барьер, замедляющий потемнение и размягчение мякоти.

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