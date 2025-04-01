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В Якутии мужчина украл сейф с драгоценностями у подруги, пока она спала у него дома

В Якутии мужчина украл сейф с драгоценностями из квартиры подруги
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МВД по Республике Саха (Якутия)

Житель Якутии похитил украшения из дома подруги, пока та спала у него в гостях. Об этом сообщает УМВД региона.

В правоохранительные органы обратилась жительница Якутска. Женщина заявила, что из ее квартиры пропал сейф с ювелирными изделиями и бижутерией. Оперативники установили, что к краже причастен 48-летний приятель потерпевшей.

Выяснилось, что женщина была у него в гостях и заснула. Злоумышленник вытащил из ее сумочки ключи, вызвал такси и проник в квартиру. Обнаружив в одной из комнат запертый сейф, подозреваемый отвез его к своему знакомому в частный дом. С помощью молотка и болгарки он вскрыл сейф. Найденные внутри украшения из золота и серебра он сдал в ломбард.

Общий ущерб составил 1,5 млн рублей. В отношении подозреваемого в краже возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Омске задержали подозреваемого в краже выручки из кассы магазина косметики. Злоумышленник бродил по торговому центру поздно вечером, он пробрался в подсобное помещение и заснул. Проснувшись, мужчина обнаружил, что ТЦ уже закрыт. Он проник в магазин косметики и украл выручку из кассы в сумме более 17 тысяч рублей.

Ранее россиянин обокрал свою девушку и сбежал, пока она принимала душ.

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