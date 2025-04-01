В Крыму трехлетний ребенок выжил после падения из окна

В Крыму трехлетний ребенок выпал из окна, пока мать была в другой комнате

В Феодосии следователи устанавливают обстоятельства травмирования трехлетнего мальчика, который выпал из окна второго этажа. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Инцидент произошел 30 марта, трехлетний мальчик придвинул к открытому окну стул, забрался на подоконник и упал с высоты второго этажа. В момент происшествия мать ребенка находилась в другой комнате. Пострадавший, выжил, он госпитализирован с тяжелыми травмами.

Обстоятельства несчастного случая устанавливают следователи. Известно, что семья ранее не попадала в поле зрение сотрудников правоохранительных органов и оценивается как благополучная.

До этого сообщалось, что в Петербурге шестилетний мальчик с задержкой развития выпал из окна, пока родителей не было дома. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые с помощью пожарной лестницы сняли пострадавшего с козырька подъезда, на который он приземлился. Ребенка доставили в медицинское учреждение, сейчас за его жизнь борются врачи. Подробной информации о состоянии мальчика не поступало.

Ранее в Екатеринбурге пятилетняя девочка засмотрелась на голубей и выпала из окна.