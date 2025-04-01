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Бортпроводник рассказал, почему нельзя пить кофе в самолете

Бортпроводник из США рассказал, что кофе в самолете готовится в антисанитарных условиях
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Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Бортпроводник из США рассказал, почему не советует людям пить кофе в самолете, пишет Daily Mail.

Кевин, бортпроводник в одной американской авиакомпании, рассказал, что процесс приготовления кофе на борту самолета может быть крайне антисанитарным. По его словам, резервуары с водой в лайнерах очищаются крайне редко, если вообще очищаются.

«Я не хочу думать о плесени и бактериях, которые могут там размножаться», — добавил он.

Кроме того, по словам Кевина, кофейники после использования относят в туалет и выливают остатки в унитаз.

«Чтобы не разливать кофе повсюду, приходится подносить кувшин близко к унитазу. Я представляю, как частицы и бактерии могут попадать обратно в кофейник, а затем и в кофеварку», — отметил мужчина.

Кевин пассажирам избегать обычного капельного кофе на борту, если только у авиакомпании нет специальной эспрессо-машины.

«Это просто ужасно, нужен срочный аудит таких практик», — пишут комментаторы, отвечая на заявления Кевина.

Ранее бортпроводники пожаловались на травмы из-за взрывающихся в полете банок с газировкой.

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