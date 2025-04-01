Россиянка покалечила новорожденную дочь из-за обиды на сожителя

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в причинении тяжкого вреда здоровью своей малолетней дочери. Об этом сообщает СУ СК РФ Свердловской области.

По данным следствия, 23-летняя обвиняемая поссорилась со своим сожителем. Мужчина распивал спиртные напитки в компании приятеля и грозился уйти из дома. Во время ссоры мать с силой бросила на пол новорожденную дочь. Девочка получила тяжелые травмы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, обвиняемая призналась, что покалечила ребенка из-за обиды на возлюбленного. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, тагильчанке может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Вологде воспитатель детского сада сообщила в полицию об издевательствах отчима над ребенком. Женщина сообщила, что заметила у четырехлетнего воспитанника ссадины на ногах и гематомы на лице. Стражи порядка установили, что побои мальчику нанес его отчим. 38-летний мужчина избил пасынка, когда тот не хотел идти в детский сад. Полицейские также выяснили, что мужчина избивает свою сожительницу. В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении, он задержан.

Ранее в Краснодаре пьяная женщина избила женщину с ребенком на детской площадке.