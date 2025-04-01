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Беременные школьницы в Кузбассе смогут получить единовременную выплату

Правительство Кузбасса утвердило выплату в 100 тыс. рублей беременным школьницам
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Inna Vlasova/Shutterstock/FOTODOM

Беременным школьницам в Кузбассе будут выплачивать по 100 тысяч рублей. Соответствующий документ подписан председателем правительства Кемеровской области Андреем Пановым и опубликован на сайте Электронного бюллетеня регионального правительства.

Согласно документу, выплата будет носить единовременный характер. Речь идет о школьницах и студентках, обучающихся на очной форме обучения.

«Беременная женщина со сроком беременности двадцать две недели и более, состоящая на учете по беременности, обучающаяся по очной форме обучения», — говорится в документе.

Как показало исследование редакции Новостей Mail, новость о введении выплаты беременным школьницам в размере 100 тысяч рублей в Орловской области слышали, видели или читали 53% опрошенных. Что-то слышали, но не вдавались в подробности 24% опрошенных, совсем не знакомы с новостью — 23% и затруднились ответить — 1%.

Большинство респондентов считают, что выплаты не повлияют на уменьшение количества абортов среди несовершеннолетних.

Ранее эксперт рассказала, нужно ли школьникам начинать работать в школе.

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