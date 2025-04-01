Россияне оценили выплаты 100 тысяч рублей беременным школьницам

Новость о введении выплаты беременным школьницам в размере 100 тыс. рублей в Орловской области слышали, видели или читали — 53% опрошенных. Что-то слышали, но не вдавались в подробности — 24%, совсем не знакомы с новостью — 23% и затруднились ответить — 1%. Это показал о исследование редакции Новостей Mail, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

42% россиян считают, что распространение выплат на школьниц может привести к увеличению числа беременностей среди несовершеннолетних. 22% полагают, что такое развитие событий скорее вероятно, 17% склоняются к мнению, что вероятность увеличения числа беременностей невелика, и 15% считают, что этого не произойдет. Затруднились ответить 3% участников опроса.

Большинство респондентов считают, что выплаты не повлияют на уменьшение количества абортов среди несовершеннолетних. Из них 29% твердо в этом уверены, и столько же думают, что это скорее не окажет влияния. 24% полагают, что выплаты могут помочь снизить количество абортов среди несовершеннолетних, 11% точно уверены в этом. Еще 7% не затруднились с ответом.

Наиболее эффективным методом поддержки для несовершеннолетних беременных девушек большинство респондентов считают психологическую помощь (60%). Также востребованными мерами считают помощь в уходе за ребенком после рождения (53%), консультации по вопросам получения образования (47%) и дополнительную финансовую поддержку помимо разовой выплаты (46%). 9% затруднились с ответом, а 8% предложили свои варианты. Среди них чаще всего упоминались «предоставление бесплатной возможности прерывания нежелательной беременности» и «обеспечение жильем».

При этом часть участников опроса уверены, что «такая категория граждан не нуждается в дополнительной поддержке». Сумма ответов превышает 100%, поскольку респондентам предоставлялась возможность выбрать несколько вариантов ответов.

36% опрошенных считают, что в их регионе проживания предпринимается недостаточное количество усилий по профилактике нежелательной беременности среди несовершеннолетних. 29% не осведомлены по этой теме и затруднились ответить, 26% считают, что скорее недостаточное. Лишь 3% уверены, что принимаемых мер достаточно, а 5% оценивают их скорее достаточными.

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