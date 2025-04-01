Самокатчик наехал на пятилетнего ребенка в Петербурге и отправил его в больницу

В Петербурге пятилетний ребенок попал в больницу после наезда самокатчика

В Петербурге 25-летний самокатчик наехал на пятилетнего ребенка и отправил его в больницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 31 марта возле дома №175 на проспекте Ветеранов, когда мужчина ехал на электросамокате по велопешеходной дорожке от улицы Тимофея Федорова в направлении улицы Генерала Кравченко. Ему навстречу шла женщина с пятилетним ребенком, на которого самокатчик совершил наезд.

В результате малолетнего госпитализировали в медицинское учреждение. Его состояние оценили как среднетяжелое. Водитель электросамоката также пострадал и самостоятельно обратился в травмпункт, где у него диагностировали закрытый перелом руки — его отпустили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

В отношении самокатчика вынесли определение о возбуждении административного дела о нарушении ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения. Стражи порядка проводят проверку.

Ранее стало известно, что в Петербурге за прошедшие выходные в больницу попали десять самокатчиков.