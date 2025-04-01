Алиментщик из Казани прятался от приставов под кроватью

В Татарстане мужчина прятался от приставов под кроватью

Житель Казани, задолжавший алименты на своего несовершеннолетнего ребенка, пытался спрятаться от приставов, но был пойман. Об этом сообщает УФССП по Республике Татарстан.

Должник длительное время уклонялся от уплаты алиментов, мужчину должны были принудительно доставить в отделение ФССП. Прибыв на адрес проживания должника, приставы обнаружили его под кроватью.

В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении, ему может грозить до 150 часов обязательных работ.

До этого сообщалось, что россиянка пыталась спрятаться от приставов в диване, задолжав алименты на сына. Инспекторы ФССП прибыли в квартиру, где могла находиться нарушительница. Долгое время им никто не открывал. Позже в дверях появился сожитель женщины. Он поспешил заверить, что искомого человека нет. Но приставы решили удостовериться в этом сами, и слова мужчины не подтвердились. При осмотре комнат нарушительницу нашли спрятавшейся в диване.

Ранее россиянин прятался от приставов в погребе, чтобы не платить алименты.