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В Хабаровском крае детского тренера обвинили в домогательствах

Mash: в Хабаровске тренера обвинили в домогательствах в отношении воспитанников
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Администрация Советско-Гаванского района

В Хабаровском крае детского тренера по карате задержали по подозрению в домогательствах в отношении воспитанников. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В Советской Гавани родители воспитанников секции детского карате обвинили тренера в домогательствах. На мужчину написали несколько заявлений. Подозреваемого задержали во время занятий на глазах у детей.

По данным Amur Mash, уходя, задержанный крикнул детям, чтобы они удалили все переписки в телефонах. Пострадавшие часто ездили с подозреваемым на соревнования, на школьных каникулах мужчина звал детей пожить вместе с ним в спортзале якобы для укрепления командного духа.

С пострадавшими работают психологи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело, обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Саратове детский тренер получил восемь лет за развращение детей. По версии следствия, тренер-преподаватель спортивного учреждения систематически «совершал в отношении своих воспитанников развратные действия». Это происходило в период с декабря 2021-го по март 2023 года. О произошедшем правоохранители узнали после того, как одна из подопечных поделилась ситуацией с родителями, те обратились в полицию.

Ранее воспитанницы крымской спортшколы обвинили тренера в домогательствах.

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