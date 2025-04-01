В центре Торжка откопали таинственный подземный ход

В ходе археологических раскопок на площади 9 января в Торжке было обнаружено необычное подземное сооружение. Под современной застройкой города был найден тоннель с сохранившимися стенами из белого камня и основанием, заполненным песком, сообщила археолог Наталья Сарафанова в своем посте в социальной сети «ВКонтакте».

Предназначение подземного хода пока не установлено, хотя высказывается версия о его использовании в качестве ливневой канализации. Недалеко от тоннеля были обнаружены фрагменты древней деревянной мостовой.

Раскопки также привели к обнаружению древних погребений, включая одно с сохранившимся гробом. Археологи пока не могут определить, являлись ли эти захоронения частью организованного кладбища или представляли собой стихийные могилы.

За несколько месяцев исследований на площади 9 января было найдено множество артефактов, включая монеты и архитектурные детали XIII века. К числу наиболее ценных находок относятся печать князя новоторжского Давида, печать новгородского архиепископа (1308-1325 г.), а также еще одна печать неизвестного типа, датируемая XIV веком.

До этого международная команда археологов нашла гробницу неизвестного царя в ходе раскопок в древнем некрополе египетского города Абидос. Возраст объекта составил около 3600 лет.

Ранее археологи обнаружили древнейшие свидетельства бюрократии возрастом 4000 лет.