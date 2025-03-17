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Археологи нашли древнейшие свидетельства бюрократии возрастом 4000 лет

The Guardian: в Месопотамии вели госучет золота и пива в 2300 году до нашей эры
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The Trustees of the British Museum (CC BY-NC-SA 4.0)

Археологи из Британского музея нашли в древнем шумерском городе Гирсу (современный Телло в Ираке) свидетельства существования старейшей известной бюрократии. Артефакты представляли собой сотни глиняных табличек с записями о государственных делах, поставках и расходах. Об этом сообщает газета The Guardian.

Записи были найдены в здании государственного архива, построенного из глины и разделенного на кабинеты. Предметы датировались 2300–2150 годами до нашей эры, когда Гирсу находился под контролем Аккадской империи.

По словам ученых, таблички содержали детальные сведения о жителях Гирсу, их именах и профессиях. Также шумеры вели строгий учет всевозможных ресурсов: от серебра и золота до количества литров пива.

Также некоторые данные содержали архитектурные планы, карты каналов и схемы полей. Это свидетельствует о высоком уровне организации и контроля.

«Они записывали абсолютно все. Если на краю империи пастух терял овцу, это тоже отмечалось», — отметил куратор Британского музея Себастьян Рей.

Еще одним открытием археологов стало то, что в Аккадской империи женщины занимали важные должности, включая верховных жриц.

Таблички отправили в Иракский музей в Багдаде для дальнейшего изучения.

Ранее археологи нашли древнюю систему орошения Месопотамии.

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