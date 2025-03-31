Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пассажиры устроили драку на рейсе до Бали из-за откинутой спинки кресла

На видео попала драка пассажиров самолета Jetstar из-за откинутой спинки кресла

Туристы, летевшие из Австралии на Бали, устроили хаос на борту самолета и попали на видео. Его опублииковал Daily Mail.

Нештатная ситуация произошла на рейсе Jetstar из Мельбурна на Бали. Двое пассажиров, сидевших по соседству в эконом-классе, повздорили из-за откинутой спинки кресла. Один из них назвал другого «пьяным куском дерьма», и вскоре словесная перепалка переросла в драку.

Третий пассажир попытался разрядить обстановку и остановить хулиганов, но безуспешно. Аналогичные попытки предприняли бортпроводники, очевидцы просили мужчин завершить потасовку и также вмешались в ситуацию. В итоге одного из драчунов пересадили в другой ряд.

В авиакомпании Jetstar сообщили, что проводят проверку по факту инцидента. Полиция не сообщала о задержаниях в связи с произошедшим.

Ранее пьяный россиянин покусал и исплевал бортпроводников на рейсе в Таиланд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами