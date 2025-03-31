Пассажиры устроили драку на рейсе до Бали из-за откинутой спинки кресла

Туристы, летевшие из Австралии на Бали, устроили хаос на борту самолета и попали на видео. Его опублииковал Daily Mail.

Нештатная ситуация произошла на рейсе Jetstar из Мельбурна на Бали. Двое пассажиров, сидевших по соседству в эконом-классе, повздорили из-за откинутой спинки кресла. Один из них назвал другого «пьяным куском дерьма», и вскоре словесная перепалка переросла в драку.

Третий пассажир попытался разрядить обстановку и остановить хулиганов, но безуспешно. Аналогичные попытки предприняли бортпроводники, очевидцы просили мужчин завершить потасовку и также вмешались в ситуацию. В итоге одного из драчунов пересадили в другой ряд.

В авиакомпании Jetstar сообщили, что проводят проверку по факту инцидента. Полиция не сообщала о задержаниях в связи с произошедшим.

Ранее пьяный россиянин покусал и исплевал бортпроводников на рейсе в Таиланд.