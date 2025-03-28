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Пьяный россиянин покусал и исплевал бортпроводников на рейсе в Таиланд

Летевший в Таиланд россиянин покусал стюардов, запрещавших ему пить на борту
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Пьяный россиянин покусал и исплевал бортпроводников по пути в Таиланд. Об этом пишет «Авиаторщина».

Нештатная ситуация произошла на рейсе авиакомпании Red Wings из Казани в Пхукет. Едва оказавшись в самолете, 48-летний пассажир решил устроить застолье. Экипаж просил мужчину не злоупотреблять алкоголем, но тот реагировал на замечания в свой адрес лишь оскорблениями, угрозами и матом.

Услышав очередной упрек, он пустил в ход челюсти и успел покусать нескольких бортпроводников, затем стал плеваться и драться.

Авиакомпания заявила на дебошира в полицию. Правоохранители задержали его спустя 10 дней, когда мужчина уже вернулся в Казань.

Ранее самолет easyJet совершил вынужденную посадку на Сардинии из-за пьяного пассажира.

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