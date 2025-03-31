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«В шоковом состоянии»: в Петербурге очевидцы помогли ребенку выбраться из горящей квартиры

В Петербурге из горящей квартиры спасли восьмилетнего ребенка
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В Петербурге ребенка спасли во время пожара в многоэтажном доме. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на третьем этаже дома на улице Корнея Чуковского. На кадрах с места инцидента заметно, что огонь охватил балкон.

«К ликвидации пожара были привлечены четыре единицы техники МЧС и 18 человек личного состава», – сообщается в публикации.

В результате пострадал один ребенок. Как рассказал очевидец, проходя мимо дома, он заметил восьмилетнего сына знакомых в квартире на третьем этаже. Ребенок скинул свидетелям одеяло, с помощью которого его позже поймали.

«Мы все кричали ему спрыгнуть. Я не знаю, как это произошло. Это было в шоковом состоянии», – поделился очевидец.

Известно, что ребенок рассек губу после падения, он ждал медиков на лавочке около дома.

Как предположил очевидец, причиной произошедшего мог стать сброшенный с верхнего этажа окурок.

Ранее в Мордовии 14-летняя школьница вынесла из пожара троих детей, которых нянчила.

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