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Директор калининградского магазина повалила женщину на землю, заподозрив ее в воровстве

В Калининграде директор магазина уличила женщину в воровстве и напала на нее
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Клопс

В Калининграде директор магазина повалила покупательницу на землю, обвинив в воровстве. Об этом сообщает «Клопс».

Инцидент произошел 29 марта у входа в супермаркет на улице Емельянова. Как рассказал изданию очевидец, две женщины удерживали третью, лежащую на асфальте. Та, что уселась на пострадавшую, заявила, что она является директором магазина и поймала воровку.

«Я сделал замечание, чтобы ее подняли с асфальта. Даже если она что-то и украла, так поступать с ней не имеют права. Для этого есть сотрудники полиции, которые приедут и зафиксируют факты. На улице было достаточно холодно, а земля тем более холодная», — вспоминает горожанин.

Потасовка заняла около получаса и привлекла нескольких прохожих, некоторые из них заступились за подозреваемую, одному удалось оттащить директора супермаркета. После чего женщина, которую обвинили в воровстве, скрылась.

Ранее прохожие задержали вора, пока полицейские стояли в очереди за шаурмой.

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