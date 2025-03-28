Насиловавшего двух девочек таксиста-мигранта отправили в колонию на 17 лет

В Ижевске осудили иностранца, который насиловал двух девочек 13 и 14 лет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Установлено, что мигрант, который работал таксистом в Ижевске, в период с 2022 года по 2024 год познакомился с двумя девочками. В дальнейшем он совершал в их отношении насильственные действия сексуального характера, а также изнасилования в своем автомобиле и по месту жительства.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело. Мужчина частично признал свою вину, а также принес извинения одной из потерпевших. Также суд учел смягчающие обстоятельства в виде состояния здоровья подсудимого и его близких родственников. Мигранта признали виновным и назначили ему наказание в виде 17 лет лишения свободы, которые он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Также с иностранца в пользу каждой из потерпевших взыскали по 1 млн рублей.

Ранее в Казани мигранты изнасиловали соотечественника бутылкой из-за неразделенной любви.