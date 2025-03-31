Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвич спрятал в трусах 30 свертков с метадоном и попался полиции

В Подмосковье задержали мужчину, который прятал в трусах 30 свертков с метадоном
close
МВД России

В Московской области внимание полицейских привлек мужчина с признаками опьянения, во время досмотра у него обнаружили десятки свертков с запрещенным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной транспортной полиции.

Мужчину заметили на станции МДЦ-4 «Переделкино». Правоохранители доставили 50-летнего жителя столицы в дежурную часть линейного подразделения. Там в присутствии понятых полицейские обнаружили, что задержанный прятал в трусах три свертка, в каждый из которых были упакованы по 10 пакетиков с порошкообразным веществом.

Экспертиза показала, что в свертках был метадон весом 15,21 грамма. В отношении москвича возбудили дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» УК РФ.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Калининграде мужчина выстрелил в ногу прохожему, которого принял за закладчика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами