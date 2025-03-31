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В Ставрополье полицейские случайно ранили пенсионерку, когда задерживали преступника

Во время задержания преступника в Невинномысске пострадала пенсионерка
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Полицейские случайно ранили пенсионерку во время задержания преступника в Ставропольском крае. Об этом пишет «Сапа».

Как сообщается, инцидент произошел 30 марта в Невинномысске. Местные жители обратились в полицию из-за неизвестного, который угрожал жильцам дома гранатой. На место прибыли правоохранители, которые сначала сделали 10 предупредительных выстрелов. Одна пуля рикошетом попала в 70-летнюю пенсионерку, живущую на втором этаже. Она стояла у окна своей квартиры и получила огнестрельное ранение руки, ее госпитализировали.

Злоумышленника, пытавшегося скрыться, задержали, а гранату РГД нашли неподалеку от места происшествия. При задержании он оказал сопротивление. В отношении мужчины возбудили дело о применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. В УМВД начали служебную проверку из-за ранения, полученного женщиной.

Ранее полицейский 24 раза выстрелил в машину во время погони и стал фигурантом дела.

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