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Полицейский 24 раза выстрелил в машину во время погони и стал фигурантом дела

112: в Хабаровском крае на полицейского завели дело после погони со стрельбой
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Pixabay

В Хабаровском крае сотрудник ГИБДД стал фигурантом уголовного дела после стрельбы по нарушителям. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел на дороге Комсомольск-на-Амуре – Чегдомын. По данным Telegram-канала, двое мужчин похитили третьего и везли на своей машине марки Toyota. В какой-то момент они привлекли внимание сотрудников ДПС.

«Началась погоня, останавливаться бандиты не собирались, и полицейскому пришлось открыть огонь», – сообщается в публикации.

В результате две пули попали в похищенного, он не выжил. Водитель и его знакомый сидели на передних сиденьях, поэтому травм не получили. Всего, по данным канала, сотрудник ДПС попал в иномарку 24 раза.

Подозреваемых в похищении человека задержали. Известно, что один из них ранее был судим за вождение в пьяном виде и кражу.

В отношении сотрудника ДПС возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Ранее в Самаре таксист похитил пятилетнего ребенка на глазах у матери.

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