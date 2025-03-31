Двое друзей провалились под лед в Ленобласти во время поездки на шашлыки

SHOT: в Ленобласти друзья поехали на шашлыки и провалились под лед

В Ленинградской области двое 22-летних молодых людей провалились под лед и не смогли выбраться во время поездки на шашлыки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел 30 марта, когда трое друзей из Петербурга поехали на Танковый карьер во Всеволожском районе Ленинградской области, чтобы пожарить шашлыки. Двое из них решили проверить, насколько в центре водоема толстый лед, и провалились под него. Выбраться молодым людям не удалось.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб уже ничем не смогли помочь юношам. Одного из них достали спустя несколько часов, а второго продолжают искать.

До этого в Челябинске 11-летний мальчик провалился под лед на озере. Малолетнему удалось самостоятельно выбраться. Городской вице-мэр по горхозяйству Александр Астахов отметил, что лед стал настолько тонким, что не выдерживает даже ребенка.

Ранее в Башкирии дети нашли в ручье шестилетнего мальчика без сознания.