Мошенники обманули стажера IT-компании на 6,8 млн рублей в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде телефонные мошенники выманили у 22-летней девушки почти семь миллионов рублей под предлогом продления договора на услуги связи. Об этом сообщает областное управление МВД.

Аферисты связывались с потерпевшей в течение трех недель, сначала стажеру IT-компании сообщили о необходимости продления договора на услуги связи. Выманив у нее личные данные, аферисты продолжили общение под видом силовиков.

Мошенники убедили девушку в том, что ее накоплениями могут завладеть преступники. Россиянка оформила кредит на 1,5 млн рублей и вместе с личными сбережениями в сумме 5,3 млн рублей перевела средства на указанные преступниками счета. Общий ущерб составил 6,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что жительница Петербурга «спасала» накопления и осталась без денег и квартиры. Неизвестные связались с 44-летней потерпевшей под видом сотрудников ФСБ, они сообщили, что в отношении ее коллеги проводится проверка из-за финансирования ВСУ. Преступники убедили петербурженку продать квартиру, вырученные 6,5 млн рублей она перевела аферистам.

Ранее в Петербурге девушка взломала сейф родителей и отдала мошенникам 3,5 млн рублей.