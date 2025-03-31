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Больше десятка детей пострадали в российской школе после распыления перцового баллончика

В Пермском крае дети пострадали из-за распыления перцового баллончика в школе
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Alexey Vecherin/Shutterstock/FOTODOM

В Пермском крае более десятка детей пострадали из-за того, что в школе распылили перцовый баллончик. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в школе №17 города Березники. Ребенок нашел перцовый баллончик и принес его в учебное учреждение, где попробовал его распылить. В результате находившиеся поблизости 13 учащихся пострадали.

На место вызвали бригаду скорой помощи. Восьмерых детей держат под наблюдением, а троих забрали в больницу, чтобы оказать медицинскую помощь, но не госпитализировали их. Еще двоих пострадавших осмотрели на месте и сразу же отпустили.

Сейчас детали и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что мальчик, который принес баллончик, воспитывается в благополучной семье.

Ранее в Туле подросток напал на сверстника с ножом и перцовкой.

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