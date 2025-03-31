В алтайском роддоме сломалась люлька, из нее на пол выпал новорожденный

Жительница Барнаула утверждает, что 22 марта ее новорожденный ребенок упал в Алтайском краевом клиническом перинатальном центре и сильно ударился. Об этом она рассказала в беседе с Telegram-каналом «В КУРСЕ 22 | Барнаул».

По словам женщины, ее ребенок лежал в люльке, когда конструкция развалилась и новорожденный полетел на пол. Причиной обрушения люльки стало раскручивание двух болтов.

«После случившегося малыш получил сильнейший испуг, беспокойно себя вел, на сутки практически перестал ходить в туалет и отказывался лежать в люльке», — рассказала мать младенца.

После инцидента врачи сделали ребенку УЗИ головного мозга, рентген и другие обследования. Роженицу вместе с новорожденным перевели в отдельную палату, а ее соседку, якобы ставшую свидетельницей ЧП, также перевели в другую палату.

Женщина отметила, что обратилась в прокуратуру с просьбой узнать, кто отвечает в больнице за обслуживание оборудования.

В региональном Минздраве заявили, что жалоб по поводу инцидента не получали, а также подчеркнули, что подтверждение фактов, изложенных заявительницей, проведут служебную проверку.

Ранее сообщалось, что в новосибирской больнице уронили младенца во время родов.