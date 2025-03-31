Россиянка лишилась 65 млн рублей при покупке автомобилей в Китае

Жительница Электростали лишилась 65 млн рублей, пытаясь приобрести автомобили в Китае. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

В Подмосковье задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве. Жительница Электростали обратилась к знакомому с просьбой помочь приобрести 16 автомобилей в Китае. Она отдала мошенникам 65 млн рублей. После получения денег приятель россиянки и его подельники перестали выходить на связь.

«Полицейские при силовой поддержке Росгвардии по местам проживания в городе Ногинске и городе Электросталь задержали троих подозреваемых. В ходе обысков изъяты смартфоны, банковские карты, ключи от различных иномарок и два автомобиля», — сообщила Волк.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подозреваемые заключены под стражу.

До этого сообщалось, что мошенники выманили у московского бизнесмена почти 60 млн рублей. Неизвестные звонили ему в течение полутора месяцев, представлялись сотрудниками Центрального банка и «Госуслуг».

Ранее в Казани мошенник продал женщине несуществующую квартиру и выманил 3 млн рублей.