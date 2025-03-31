«Похоже на бекон»: в Китае обеспокоены популярностью вяленого мяса крыс на рынках

В китайской провинции Гуандун десятки магазинов и рыночных точек торгуют вяленым мясом крыс. Об этом сообщает Creaders.net со ссылкой на местные издания.

По информации СМИ, в конце 2024 года в сети стали распространяться ролики с рекламой подобного продукта, а также рассказы поставщиков. Последние рассказывали, что незначительную часть животных разводят для изготовления мяса, но большую часть добывают в «дикой природе».

Вяленое мясо крыс преимущественно популярно в прибрежных районах страны. Жители отмечают, что по своему внешнему виду и вкусовым свойствам оно похоже на бекон. Крыс готовят на пару с рисом, а также обжаривают с молодыми побегами чеснока и сельдереем.

По данным издания, эксперты обеспокоены спросом на подобный продукт, так как вместе с мясом грызунов в организм человека могут попасть множество опасных инфекций и паразитов, носителями которых являются крысы.

Ранее сообщалось, что метапневмовирус из Китая выявили в Бурятии, на Алтае и в Свердловской области.