Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Похоже на бекон»: в Китае обеспокоены популярностью вяленого мяса крыс на рынках

В Китае на рынках появилось вяленое мясо крыс
close
Sichuan Observation Weibo

В китайской провинции Гуандун десятки магазинов и рыночных точек торгуют вяленым мясом крыс. Об этом сообщает Creaders.net со ссылкой на местные издания.

По информации СМИ, в конце 2024 года в сети стали распространяться ролики с рекламой подобного продукта, а также рассказы поставщиков. Последние рассказывали, что незначительную часть животных разводят для изготовления мяса, но большую часть добывают в «дикой природе».

Вяленое мясо крыс преимущественно популярно в прибрежных районах страны. Жители отмечают, что по своему внешнему виду и вкусовым свойствам оно похоже на бекон. Крыс готовят на пару с рисом, а также обжаривают с молодыми побегами чеснока и сельдереем.

По данным издания, эксперты обеспокоены спросом на подобный продукт, так как вместе с мясом грызунов в организм человека могут попасть множество опасных инфекций и паразитов, носителями которых являются крысы.

Ранее сообщалось, что метапневмовирус из Китая выявили в Бурятии, на Алтае и в Свердловской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами