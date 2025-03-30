Первый казачий университет запустил проект по сохранению былинного наследия

Первый казачий университет проведет конкурс для учителей кадетских учреждений

Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского запустил всероссийский конкурс методических разработок для преподавателей кадетских учреждений «Лучший открытый урок «Ценности героического эпоса», сообщается на сайте Первого казачьего университета.

Отмечается, что образовательный проект для популяризации русского героического эпоса среди школьников. Победителям конкурса предусмотрено денежное вознаграждение: за первое место — 300 тыс. рублей, за второе — 200 тыс., за третье — 100 тыс. рублей.

Участникам предстоит реализовать уникальную программу «Ценности героического эпоса», включающую 18 занятий, адаптированную для учащихся 8-х классов.

Образовательный курс основан на интерактивных методиках и включает настольную игру, позволяющую погрузиться в мир былинных сюжетов. Программа направлена на формирование у подростков ценностных ориентиров через осмысление выбора русских богатырей в различных ситуациях.

«Кадеты и учащиеся школ во время игры должны не просто сделать выбор в пользу Отечества, личной чести, славы или выгоды, но и осознать ответственность за совершенный поступок», — говорится в сообщении.

Разработчики дополнительной программы предлагают провести ее в течение одного учебного года, организуя занятия раз в две недели. Продолжительность курса составит 36 часов.

Конкурсные материалы будут оцениваться дистанционно в течение 2025-2026 учебного года. Конкурсанты должны провести полный курс занятий и представить видеозаписи трех открытых уроков по заданным темам. Оценку выполнят специалисты МГУТУ Разумовского совместно с экспертами казачьего сообщества.

Итоги будут подведены в течение месяца с момента завершения учебного года. Отмечается, что торжественная церемония награждения пройдет в главном корпусе МГУТУ имени Разумовского.

Как уточнили в университете, в МГУТУ 25-26 марта провели курсы повышения квалификации «Ценности героического эпоса». Отмечается, что более 30 руководителей и педагогов кадетских корпусов и казачьих классов России познакомились с игровыми сценариями программы.