В Роскомнадзоре назвали причину проблем в работе сервисов «Яндекса»

Роскомнадзор: проблемы в работе сервисов «Яндекса» вызваны сбоем в одном из ЦОД

Проблемы в работе «Яндекс Облака» и других сервисов, использующих его ресурсы, были вызваны сбоем в энергообеспечении одного из центров обработки данных (ЦОД) «Яндекса». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

Там отметили, что 30 марта с 12:45 до 14:20 фиксировался всплеск обращений пользователей о проблемах в работе сервисов «Яндекса».

«Причина — сбой в энергообеспечении одного из ЦОД «Яндекса», — указано в сообщении.

По данным Роскомнадзора, с 14:20 фиксируется уменьшение количества жалоб на работу сервисов.

30 марта сервис мониторинга сбоев Downdetector.su зафиксировал растущее число сообщений о проблемах в работе «Яндекс Музыки». Первые жалобы начали поступать приблизительно в 12:00 мск. К 13:45 мск их число превысило 2,7 тысячи. Наиболее распространенными проблемами стали работа приложения и сайта, а также проблемы с загрузкой треков. Позже сервис «Яндекс Музыка» восстановил работу после сбоя.

В воскресенье Рунет столкнулся с масштабными неполадками. Пользователи по всей стране сообщали о недоступности ряда популярных онлайн-ресурсов, включая музыкальные стриминговые платформы, видеохостинги, службы доставки продуктов питания и готовых блюд, а также другие сервисы. Согласно данным «Сбой.рф», по состоянию на 14:30 мск проблемы наблюдались в работе таких сервисов и веб-сайтов, как «Яндекс Музыка», «М.Видео», «Яндекс», «Вкусно — и точка», Delivery Club, KFC, «Кинопоиск», «Аптека.ру» и не только.

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