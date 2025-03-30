Сервис «Яндекс Музыка» заработал в обычном режиме после сбоя

Сервис «Яндекс Музыка» восстановил работу после сбоя, который затронул некоторых пользователей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

«У ряда пользователей возникли временные трудности с доступом к некоторым сервисам Яндекса», — отметили там.

По данным пресс-службы, сейчас сервис работает в обычном режиме.

30 марта сервис мониторинга сбоев Downdetector.su зафиксировал растущее число сообщений о проблемах в работе «Яндекс Музыки». Первые жалобы начали поступать приблизительно в 12:00 мск. К 13:45 мск их число превысило 2,7 тысячи. Наиболее распространенными проблемами стали плохая работа приложения и сайта, а также проблемы с загрузкой треков. В «Яндекс» рассказали РИА Новости, что существуют проблемы с доступом к некоторым сервисам, компания работает над их устранением.

В воскресенье Рунет столкнулся с масштабными неполадками. Пользователи по всей стране сообщали о недоступности ряда популярных онлайн-ресурсов, включая музыкальные стриминговые платформы, видеохостинги, службы доставки продуктов питания и готовых блюд, а также другие сервисы. Согласно данным «Сбой.рф», по состоянию на 14:30 мск проблемы наблюдались в работе таких сервисов и веб-сайтов, как «Яндекс Музыка», «М.Видео», «Яндекс», «Вкусно — и точка», Delivery Club, KFC, «Кинопоиск», «Аптека.ру» и не только.

Ранее интернет-провайдер Lovit подвергся масштабной DDoS-атаке.