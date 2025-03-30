В Ленобласти лесоруба придавило упавшим деревом

В Волосовском районе Ленинградской области на лесоруба рухнуло спиленное дерево при расчистке просеки. Об этом сообщает 47.channel.

Инцидент произошел в лесном массиве возле поселка Калдожицы. Бригада лесорубов занималась расширением просеки вдоль ЛЭП. Во время работ на 38-летнего бригадира лесорубов упало спиливаемое им дерево.

На место прибыли медики, но спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего проводится проверка. Известно, что мужчина ранее был неоднократно судим и постоянно проживал в Ростове-на-Дону.

До этого сообщалось, что в Ленобласти рабочего затянуло в станок на производстве. Одежду 71-летнего сотрудника намотало на вставленную в патрон токарного станка заготовку. В результате мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и шок первой-второй степени. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.

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