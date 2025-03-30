Почти каждый третий россиянин согласен поднять возраст молодежи

Инициатива поднять предельный возраст для молодежи в России с 35 до 40 лет одобрили 36% опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Опрос провели с 20 по 25 марта среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 369 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

Сейчас молодежью называют россиян в возрасте от 14 до 35 лет.

Идею о повышении предельного возраста молодежи поддержали в основном респонденты 35-44 лет — почти каждый второй представитель данной возрастной категории (48%). Причем женщины одобрили инициативу чаще мужчин — 41% и 29% респондентов соответственно.

В то же время почти каждый третий (32%) высказался против повышения предельного возраста молодежи. Чаще всех эту позицию заняли мужчины (41%). Респонденты опасаются, что этот шаг может может привести к повышению пенсионного возраста.

Идею поднять возраст молодежи в России с 35 до 40 лет предложил председатель правления «Движения первых» Артур Орлов. Глава Росмолодежи Григорий Гуров в ответ на это предложение заявил, что вопрос «дискуссионный» и что ни о какой детальной его проработке речи не идет.

Ранее в Госдуме предложили работать над демографией начиная с детского сада.