Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге девушка взломала сейф родителей и отдала мошенникам 3,5 млн рублей

В Петербурге несовершеннолетняя отдала мошенникам 3,5 млн рублей
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Мошенники заставили 17-летнюю петербурженку вскрыть сейф родителей и перевести накопления на указанные реквизиты. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

В правоохранительные органы обратился 48-летний бизнесмен. Мужчина сообщил, что его 17-летняя дочь взломала домашний сейф, вытащила из него 3,5 млн рублей и перевела через банкоматы на неизвестные счета.

Выяснилось, что с несовершеннолетней связались мошенники, они убедили девушку в том, что на ее отца возбуждено уголовное дело. Чтобы «спасти» родителя от тюрьмы, нужно было найти все имевшиеся дома наличные и перевести их на указанные лжесиловиками реквизиты.

До этого сообщалось, что в Москве 16-летняя школьница отдала аферистам деньги из семейного сейфа. Неизвестные попросили девушку продиктовать код, который ей пришел от «Госуслуг». Позже аферисты пригрозили школьнице, что ее отец может попасть за решетку, так как знают про него «все». Якобы сотрудничая с правоохранителями, девушка достала из семейного сейфа валюту и передала аферистам, общий ущерб составил более 38 млн рублей.

Ранее почти 5 миллионов рублей выманили мошенники у полковника в отставке в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами