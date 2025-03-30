В Петербурге девушка взломала сейф родителей и отдала мошенникам 3,5 млн рублей

Мошенники заставили 17-летнюю петербурженку вскрыть сейф родителей и перевести накопления на указанные реквизиты. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

В правоохранительные органы обратился 48-летний бизнесмен. Мужчина сообщил, что его 17-летняя дочь взломала домашний сейф, вытащила из него 3,5 млн рублей и перевела через банкоматы на неизвестные счета.

Выяснилось, что с несовершеннолетней связались мошенники, они убедили девушку в том, что на ее отца возбуждено уголовное дело. Чтобы «спасти» родителя от тюрьмы, нужно было найти все имевшиеся дома наличные и перевести их на указанные лжесиловиками реквизиты.

До этого сообщалось, что в Москве 16-летняя школьница отдала аферистам деньги из семейного сейфа. Неизвестные попросили девушку продиктовать код, который ей пришел от «Госуслуг». Позже аферисты пригрозили школьнице, что ее отец может попасть за решетку, так как знают про него «все». Якобы сотрудничая с правоохранителями, девушка достала из семейного сейфа валюту и передала аферистам, общий ущерб составил более 38 млн рублей.

Ранее почти 5 миллионов рублей выманили мошенники у полковника в отставке в Петербурге.