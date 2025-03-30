В Московском метрополитене рассказали о результатах оптимизации движения поездов

В Московском метро стало больше свободных мест в часы пик

На Кольцевой линии Московского метрополитена поезда приезжают чаще, в вагонах стало свободнее, а на платформах — меньше людей. Все это – результат сокращения интервалов движения составов с 105 до 90 секунд, пояснили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Отмечается, что на специальных испытаниях интервалы движения поездов сократили до 80 секунд.

Изменения стали возможны благодаря обновлению автоматики и телемеханики движения составов. Оптимизировать его удалось за счет внедрения отечественных систем.

Благодаря этому в часы пик появилось более 2,5 тыс. свободных мест в каждую сторону.

Кроме того, в Дептрансе напомнили, что в 2021 году был обновлен подвижной состав. Сейчас по Кольцевой линии пассажиров перевозят 40 современных составов.

Глава Дептранса Максим Ликсутов назвал Кольцевую линию одной из самых востребованных в московском метро.

«Сегодня интервалы движения на ней в числе самых коротких в мире — всего 90 секунд», — заявил руководитель ведомства.

Он отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина модернизация транспортной инфраструктуры будет продолжена.

«Мы улучшаем электродепо, обновляем подвижной состав, совершенствуем автоматику и телемеханику движения. Такая комплексная работа позволяет делать поездки быстрее и удобнее при растущем пассажиропотоке», — сказал Максим Ликсутов.