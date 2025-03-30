Названы самые популярные соцсети среди российских подростков

Мессенджер Telegram по итогам февраля 2025 года занял первое место в рейтинге самых популярных социальных сетей среди российских подростков. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Mediascope.

Из материала следует, что при составлении списка самых популярных социальных сетей аналитики учитывали предпочтения жителей РФ в возрасте от 12 до 17 лет. В результате Telegram стал лидером по этому критерию, так как его среднесуточная аудитория составила 6,9 млн человек. Показатель оказался почти в два раза больше по сравнению с февралем 2022 года.

Китайская платформа TikTok со среднесуточной аудиторией 5,8 млн человек, в свою очередь, заняла второе место в соответствующем рейтинге. В феврале 2022 года эта социальная сеть стала лидером в списке популярных у российских подростков ресурсов и до сих пор удерживала свои позиции, однако предпочтения жителей РФ за последние три года претерпели некоторые изменения.

Третье и четвертое места в рейтинге заняли социальные сети «ВКонтакте» и Likee соответственно. Кроме того, в ТОП-5 вошла платформа «Одноклассники».

«Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Snapchat вовсе выпали из ТОП-5», — подчеркивается в публикации.

27 марта агентство Bloomberg сообщило, что основатель компании ByteDance, владеющей сервисом TikTok, Чжан Имин возглавил рейтинг богатейших людей в КНР. В прошлом году состояние 41-летнего предпринимателя увеличилось на $13,6 млрд и к концу марта 2025 года достигло отметки в $57,5 млрд.

Ранее журналисты назвали наиболее вероятного покупателя TikTok в США.