Стало известно, когда в Москве начнут открываться летние веранды при кафе

Омбудсмен Миронов: летние веранды при кафе в Москве начнут открываться в апреле

Рестораны и кафе в Москве начнут открывать летние веранды уже в апреле. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал омбудсмен в сфере столичного ресторанного рынка Сергей Миронов.

По его словам, большинство летних веранд при заведениях общественного питания откроются к середине месяца.

«1 апреля откроются те, наверное, кто может обогреть саму веранду. А дальше потихонечку, по мере потепления», — отметил специалист.

Миронов подчеркнул, что скорость открытия летних веранд будет во многом зависеть от погоды в Москве. Если в городе будет тепло, то рестораны и кафе начнут массово организовывать такие площадки.

Как сказал омбудсмен, открыть летнюю веранду — это только полдела. Соответствующие площадки необходимо обслуживать, в том числе ставить на них официантов.

«Если все-таки прохладно, то гости не садятся. Официантам холодно, они заболевают. Поэтому раньше времени летние веранды никто не откроет», — пояснил Миронов.

Специалист добавил, что с 1 апреля без согласования рестораны и кафе смогут ставить только отдельные столики и зонты. Но обычно их не выставляют на улицу «на постоянку» и сразу заносят в помещение, если температура воздуха понижается.

26 марта мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что теперь городские заведения общественного питания могут открывать летние веранды без специального оборудования, предварительно не согласовывая проект. Речь идет о площадках, на которых установлены только столы с зонтами и компактные элементы цветочного оформления.

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