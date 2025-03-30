Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда в Москве начнут открываться летние веранды при кафе

Омбудсмен Миронов: летние веранды при кафе в Москве начнут открываться в апреле
close
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Рестораны и кафе в Москве начнут открывать летние веранды уже в апреле. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал омбудсмен в сфере столичного ресторанного рынка Сергей Миронов.

По его словам, большинство летних веранд при заведениях общественного питания откроются к середине месяца.

«1 апреля откроются те, наверное, кто может обогреть саму веранду. А дальше потихонечку, по мере потепления», — отметил специалист.

Миронов подчеркнул, что скорость открытия летних веранд будет во многом зависеть от погоды в Москве. Если в городе будет тепло, то рестораны и кафе начнут массово организовывать такие площадки.

Как сказал омбудсмен, открыть летнюю веранду — это только полдела. Соответствующие площадки необходимо обслуживать, в том числе ставить на них официантов.

«Если все-таки прохладно, то гости не садятся. Официантам холодно, они заболевают. Поэтому раньше времени летние веранды никто не откроет», — пояснил Миронов.

Специалист добавил, что с 1 апреля без согласования рестораны и кафе смогут ставить только отдельные столики и зонты. Но обычно их не выставляют на улицу «на постоянку» и сразу заносят в помещение, если температура воздуха понижается.

26 марта мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что теперь городские заведения общественного питания могут открывать летние веранды без специального оборудования, предварительно не согласовывая проект. Речь идет о площадках, на которых установлены только столы с зонтами и компактные элементы цветочного оформления.

Ранее в Санкт-Петербурге предложили создать реестр баров с ночной продажей алкоголя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами